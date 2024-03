Fabbian altro gol: «Sconfitta con l’Inter? Serviva rialzarsi subito»

Fabbian ha appena deciso Empoli-Bologna, con il gol al 94′ valso lo 0-1 fondamentale per la corsa Champions League. Al termine della partita, il centrocampista ex Inter ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

A SEGNO – Giovanni Fabbian ad agosto è passato dall’Inter al Bologna a titolo definitivo, ma può essere ricomprato dai nerazzurri fino al 2025. Il suo quinto gol in diciannove presenze in Serie A dà una vittoria fondamentale per inseguire la Champions League, al 94′ a Empoli dopo essere entrato un quarto d’ora prima. Dopo aver segnato, Fabbian commenta: «Il KO contro l’Inter? Dopo le sconfitte è sempre importante rialzarsi subito. In settimana abbiamo lavorato bene e oggi è andata bene. La Champions League? Noi pensiamo partita dopo partita. Questa era importante, adesso c’è la pausa e poi riprenderemo come sappiamo. La convocazione con l’Italia Under-21? Andare in Nazionale è sempre bellissimo, è un motivo d’orgoglio e do sempre il massimo. Osservato da Luciano Spalletti? Io penso al campo, ad aiutare i miei compagni: poi si vedrà».