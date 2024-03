Fabbian fa rialzare il Bologna dopo l’Inter: gol al 94’ a Empoli!

La ventinovesima giornata di Serie A si apre non certo all’insegna del divertimento, ma con un colpaccio finale sì. L’anticipo del Castellani, Empoli-Bologna, finisce 0-1 con un altro gol dell’ex Inter Fabbian.

GOL ALL’ULTIMO – La corsa Champions League del Bologna prosegue. Dopo aver perso contro l’Inter, i felsinei si riscattano passando in pieno recupero per 0-1 sull’Empoli. Cominciano meglio gli ospiti, con due doppie occasioni sempre con gli stessi protagonisti. Al 18’ conclusione di Sam Beukema respinta da Elia Caprile, ribattuta sulla sorpresa di formazione Kacper Urbanski e il portiere dell’Empoli in due tempi manda in corner. Passano pochi secondi, nuovo tentativo di Beukema parato da Caprile e su Urbanski murano in due. In chiusura della prima frazione M’Baye Niang lanciato in posizione dubbia, si addormenta e Beukema lo recupera. La ripresa, sempre con la pioggia a farla da padrone, è a di poco orripilante fino agli ultimi dieci minuti. Poi chance enorme all’81’ per il Bologna con Alexis Saelemaekers, lanciato da un folle errore di Razvan Marin, ma solo davanti a Caprile si fa parare la conclusione. Dentro anche Giovanni Fabbian, subito vicino al gol all’84’ con una girata nell’area piccola parata ancora dal migliore in campo Caprile. Thiago Motta, privo dell’infortunato Joshua Zirkzee, al 56’ aveva mandato in campo Riccardo Orsolini lasciato di nuovo in panchina come contro l’Inter. L’autore della tripletta all’andata però non si ripete, fallendo un gol clamoroso all’86’ calciando altissimo solo davanti alla porta su cross di Victor Kristiansen. Nella circostanza si fa male al ginocchio destro Tyronne Ebuehi a cambi finiti, l’Empoli chiude in dieci. E paga al 94’: tiro di Riccardo Calafiori ancora parato da Caprile, ma stavolta sulla respinta Fabbian sì che fa gol. E per il Bologna sono tre punti d’oro.