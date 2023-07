Nesti sicuro: «Lukaku non andrà alla Juventus. Prenderà una via»

Nesti si esprime su Romelu Lukaku. L’attaccante belga, dopo aver tradito l’Inter, punta ad andare alla Juventus. Ma il giornalista frena

NON CI ANDRÀ − Carlo Nesti, a Radio Sportiva, non ha dubbi su Lukaku: «Lukaku non andrà alla Juventus anche perché non c’è un clima particolarmente propizio con la gente, anche se la società può fare quello che vuole. Credo che per quanto riguarda Lukaku, rimangono tre i giocatori con i quali la Juventus può fare veramente cassa: Bremer, Chiesa o Vlahovic. Potrebbe prendere anche lui la via dell’Arabia Saudita».