Nesti: «Inter, Zhang aveva avvisato! Le cessioni erano scontate»

Nesti si esprime sul mercato dell’Inter e sulle diverse cessioni: da Onana a Brozovic in primis. D’altronde, a detta sua, Zhang aveva già avvisato

NESSUNA SORPRESA − A Radio Sportiva, Carlo Nesti non si meraviglia delle cessioni dell’Inter: «Sono andate via parecchie pedine, ma l’Inter partiva comunque da una situazione economica non eclatante. Anche in questa stagione Zhang ha emesso un comunicato non particolarmente ottimistico, bisognava dunque dare per scontate determinate cessioni per poter reggere con gli acquisti la concorrenza delle altre squadre sul mercato».