Nela: «Lukaku? Meglio fermarlo in coppia. Mai dargli l’appoggio»

Lukaku sarà uno dei principali giocatori da contenere in vista di Belgio-Italia, in programma oggi alle 21 per i quarti degli Europei. Sebino Nela, nel corso di “Notti Europee” su Rai 1, spiega come dover fermare il centravanti dell’Inter.

I CONSIGLI DEL DIFENSORE – Sebino Nela, ex difensore, spiega come è meglio affrontare Romelu Lukaku in vista di Belgio-Italia: «Se sono in due meglio (ride, ndr). Questa cosa di fermare un ottimo centravanti dipende da moltissime cose: come è abituata a difendere e attaccare una squadra, dai singoli. Prima cosa: un giocatore così strutturato fisicamente mai dare l’appoggio del corpo, la cosa più importante. Se si gioca in coppia meglio, perché un difensore va sul corto e l’altro va sul lungo. A meno che non fai come l’Atalanta, che va uno contro uno, ma non è così la nostra Nazionale. Lukaku fa tantissimi gol, ha grande fisicità e corsa e sa spostarsi la palla a destra e a sinistra».