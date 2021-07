Claudio Villa saluta l’Inter: «Dopo 7 anni faccio fatica a trovare le parole»

Claudio Villa, fotografo ufficiale dell’Inter e della Nazionale Italiana, comunica l’interruzione della sua storica collaborazione con la società nerazzurra. Con un post sul proprio profilo Instagram, ha voluto raccontare le sensazioni che sta vivendo in questo momento.

FOTOGRAFIA – La storia dell’Inter è stata scandita e raccontata da immagini indelebili scolpite per sempre nella memoria di tutti i tifosi. Negli ultimi 7 anni, queste immagini portano la firma di Claudio Villa. Lo storico fotografo ha collaborato con i nerazzurri immortalando i momenti migliori delle ultime stagioni. Da questo momento questa collaborazione si interrompe e Villa, con un post sul proprio profilo Instagram, dedica un pensiero a questi ultimi anni colorati di nerazzurro e alla propria passione: «Chi mi conosce sa che preferisco il lavoro, la fatica e il sudore alle parole, e infatti faccio fatica a trovarle. Ma vado al sodo, finisce dopo 7 anni la mia collaborazione con l’Inter ma non finisce la mia passione per la fotografia, quando scatto riesco ancora ad emozionarmi ancora dopo tanti anni come se fosse il primo giorno». Le parole sono accompagnate dalla foto dell’Inter che alza il trofeo dello scudetto a San Siro. Di seguito il post dal suo account Instagram ufficiale.

