Nardella: “Coronavirus? Che emergenza! Non tifo Inter, ma grazie Zhang”

Nardella ha fatto il punto della situazione sul Coronavirus e sulla grande emergenza in Italia. Il Sindaco di Firenze ha parlato anche della donazione di Steven Zhang (qui l’articolo), Presidente dell’Inter. Di seguito le sue parole a “Radio Bruno”

EMERGENZA TOTALE – Dario Nardella ha parlato dell’emergenza Coronavirus, ringraziando anche Zhang, Presidente dell’Inter: «Come detto da molti siamo in una guerra, che bisogna combattere uniti. L’impegno sul sistema sanitario è fondamentale, ma i cittadini sono un po’ come le truppe e il morale delle truppe è fondamentale. Tutti stanno facendo grandi sacrifici, ma non dobbiamo aggiungere altre sensazioni negativi ai timori dell’oggi. Misure prese in ritardo? In questo momento non mi va di iscrivermi al partito del ‘si poteva fare meglio’, è troppo facile. Il punto è che noi non abbiamo mai affrontare una situazione del genere. Neanche il paragone della Cina è valido, perché il loro sistema politico e organizzativo è totalmente diverso. Siamo ancora in grande emergenza, ora abbiamo la serissima emergenza delle mascherine. Anche se non ne condivido la fede calcistica, ringrazio il presidente dell’Inter Zhang per la donazione di 300mila mascherine al nostro paese e per le sue donazioni economiche».

