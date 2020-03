Lautaro Martinez-Barcellona, speranza Inter! Spunta l’alternativa: 60 milioni

Lautaro Martinez è al centro dei rumors di calciomercato con il forte pressing del Barcellona. I blaugrana puntano sull’argentino dell’Inter, ma i nerazzurri cercheranno di resistere a ogni assalto. Secondo quanto riporta Fichajes, però, c’è un’alternativa per i blaugrana

IL BALLO DEGLI ATTACCANTI – Da diverse settimane ormai si parla di un possibile assalto del Barcellona a Lautaro Martinez. I blaugrana sembrano decisamente determinati nell’acquistare il gioiello dell’Inter, ma servirà una cifra fuori mercato per convincere i nerazzurri. Nel caso in cui non riuscissero a chiudere l’affare, occhio all’alternativa. Si tratta di Timo Werner: la punta del Lipsia ha caratteristiche che piacciono e costa “solo” 60 milioni di euro.