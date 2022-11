Napoli, ufficiale il ritiro in Turchia: annunciate due amichevoli. Le date

Il Napoli ha annunciato il ritiro in Turchia, dove si preparerà alla ripresa della stagione che vedrà gli azzurri in campo il prossimo 4 gennaio contro l’Inter.

RITIRO – A seguire il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Club azzurro. “La SSC Napoli comunica che la prima squadra riprenderà la preparazione domani, mercoledì 30 novembre, all’SSC Napoli Konami Training Center.

Giovedì 1 dicembre gli azzurri partiranno per Antalya, in Turchia, dove parteciperanno al Winter Football Series by Regnum.

Durante la partecipazione all’evento, il Napoli sosterrà le sessioni di allenamento all’interno della struttura che ospiterà gli azzurri e disputerà due incontri amichevoli: contro l’Antalya il 7 dicembre all’Antalya Arena (ora locale 20.45) e contro il Crystal Palace l’11 dicembre al Regnum Carya (ora locale 18)“.

Fonte: SSCNapoli.it