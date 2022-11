Zaniolo in bilico alla Roma, un club già in prima fila. Inter osserva interessata – TS

Il futuro di Niccolò Zaniolo è sempre più incerto alla Roma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club giallorosso aspetta il momento giusto per offrire un rinnovo di contratto, ma un club su tutti resta in prima fila per il centrocampista ex Inter (che intanto osserva da vicino).

INTERESSE – La Roma attende il momento giusto per intavolare una trattativa per il prolungamento di contratto di Niccolò Zaniolo. A meno di improvvisi cambi di scenario, le parti si sono date appuntamento alle prime settimane del 2023, ma finché il discorso rinnovo sarà congelato la Juventus resta alla finestra. La società bianconera dovrà prima capire quali saranno le scelte sulla guida tecnica una volta tirate le somme di questa stagione. L’Inter, come già ribadito, osserva interessata perché ha un accordo legato alla futura rivendita (il 15% finirebbe nelle casse nerazzurre). Per Zaniolo le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il suo futuro, se ancora alla Roma o ceduto altrove.

Fonte: Tuttosport – Stefano Lanzo