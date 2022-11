Onana vola in Camerun mentre Inzaghi lo aspetta: ecco quando tornerà all’Inter – Sky

André Onana ha ufficialmente rotto con CT del Camerun e ha abbandonato il ritiro in Qatar in anticipo. Il portiere nerazzurro torna a casa dalla sua famiglia (con scalo a Parigi). Sky Sport ha dettato le tempistiche del suo ritorno all’Inter, dove ad aspettarlo ci sarà soprattutto Simone Inzaghi.

RITORNO IN ITALIA – André Onana dopo la sospensione del Camerun, oggi ha messo definitivamente un punto a questa situazione lasciando il ritiro della Nazionale e prendere un aereo per andare dalla sua famiglia. Dopo qualche giorno di riposo si riaggregherà all’Inter, sicuramente non in questo fine settimana dato che la squadra tornerà agli ordini di Simone Inzaghi il 2 dicembre ad Appiano Gentile. Giorno 4, invece, la squadra partirà in direzione Malta dove effettuerà un mini-ritiro fino al 9 dicembre, con almeno due amichevoli in programma. A quel punto Onana sarà già essere con i compagni.