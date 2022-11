Onana dice addio al Mondiale e vola in Camerun senza passare dall’Inter (ma da Parigi)

André Onana ha deciso (e confermato) di abbandonare il ritiro del Camerun in Qatar – e dunque il Mondiale -, per tornare a casa. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il portiere non tornerà subito all’Inter.

NON SUBITO – André Onana lascia il Mondiale ma non prenderà subito un volo per Milano. Il portiere nerazzurro dopo aver lasciato il Qatar, volerà a Yaoundé (capitale del Camerun) passando prima da Parigi. Definitiva la rottura con il Commissario Tecnico della sua Nazionale, Rigobert Song, dopo la discussione di ieri. Da capire, dunque, se Onana raggiungere i compagni di squadra all’Inter direttamente a Malta durante il ritiro o dopo, considerando anche i giorni di vacanza concessi dalla società.

Fonte: Fabrizio Romano