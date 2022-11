Caos Juventus, il titolo crolla in borsa dopo le dimissioni di Agnelli

Non c’è pace per la Juventus, con il crollo della Borsa dopo le dimissioni del presidente del club Andrea Agnelli. Di seguito maggiori informazioni riportate dai colleghi di Calcio & Finanza.

CAOS – Crolla il titolo della Juventus registrando così un netto calo questa mattina all’apertura della Borsa, cedendo il 9% e attestandosi a quota 0,2532 euro per azione, contro gli 0,2796 euro per azioni fatti registrare in chiusura durante la serata di ieri. Il tutto chiaramente è successo dopo le dimissioni di Andrea Agnelli. Una scelta legata all’inchiesta in corso da parte della Procura di Torino. Intanto, Gianluca Ferrero è stato indicato da Exor (holding della famiglia Agnelli) come nuovo presidente del club bianconero (vedi QUI).

Fonte: Calcio e Finanza