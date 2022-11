Marani: «Marotta via dalla Juventus, azzardo Agnelli. Serve uomo così!»

Matteo Marani in collegamento video con gli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione di quanto sta succedendo in questi minuti in casa Juventus, soffermandosi in particolare sull’addio di Giuseppe Marotta, oggi Amministratore Delegato all’Inter.

VIA DALLA JUVENTUS – Marani esprime una sua opinione riguardo il momento delicato in casa Juventus e sull’Amministratore Delegato dell’Inter aggiunge: «Quando Giuseppe Marotta è andato via, Andrea Agnelli ha azzardato a non avere un grande equilibratore come lui. Oggi serve una figura de genere. Quando Marotta dice alla vigilia dell’acquisto di Cristiano Ronaldo “questa operazione non si può fare”, ecco, oggi la Juventus ha bisogno di uno come lui».