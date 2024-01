Napoli-Inter trasmessa in oltre 180 paesi. Successo globale – TS

Napoli-Inter, la finale di Supercoppa Italiana, riscuoterà grandissimo successo nella serata di Riad in Arabia Saudita. L’organizzazione è quella delle serate da ricordare per Tuttosport.

EVENTO – Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana, sarà trasmessa in oltre 180 paesi nel mondo. L’Al Awwal Park Stadium è tutto esaurito, 40 broadcaster lavoreranno per portare la partita in tutto il globo. Dal Vietnam a Botswana. Il match sarà registrato con il massimo standard utilizzato in campionato con 26 telecamere e un’integrazione che porta il numero a 36. Sarà perciò la più grande produzione televisiva dell’anno. In Arabia Saudita sugli spalti ci saranno tanti volti noti: il primo è Luciano Spalletti, attuale ct dell’Italia e allenatore campione d’Italia con il Napoli. Poi è la volta degli ex calciatori, da Fabio Cannavaro a Alessandro Del Piero, da Ciro Ferrara a Marco Materazzi, Luca Toni e Bobo Vieri. Ci saranno anche Luigi De Siervo e il presidente della Lega Lorenzo Casini accompagnati dal designatore arbitrale di questa stagione Gianluca Rocchi.

fonte: Tuttosport – Simone Togna