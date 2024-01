Napoli-Inter da oro, Mazzarri sfida Inzaghi: le cose cambiano − CdS

La finalissima Napoli-Inter, questa sera alle 20 italiane. A Riyad, sfida tra i campioni d’Italia e i detentori della Coppa Italia. Mazzarri contro Inzaghi.

DUELLO FINALE − L’attesa è finita, stasera Napoli-Inter, finalissima di Supercoppa italiana. L’ultimo atto della prima edizione del trofeo con la formula spagnola della final four: i campioni d’Italia in carica contro i detentori dell’ultima Coppa Italia. Entrambe hanno spazzato via in semifinale le rispettive avversarie, la Fiorentina il Napoli, e la Lazio l’Inter. Ora la finale. Mazzarri contro Inzaghi per l’onore, il prestigio e i soldi. Chi vince incasserà otto milioni di euro, chi perde solo cinque. Il tecnico del Napoli, 10 anni fa tra gli esponenti dell’avanguardismo calcistico nostrano e non con la sua difesa a tre, oggi prova a vincere un trofeo dopo anni di oblio ed esperienze negative. Dall’altro lato, Simone Inzaghi, che dieci anni fa, rantolava nel buio cercando di studiare e crearsi un’esistenza da allenatore top. Ci è riuscito. Oggi il tecnico piacentino è uno degli allenatori più bravi nel panorama internazionale, ha già vinto svariate coppe e raggiunto una finale di Champions League. Ora punto al quinto alloro nella Supercoppa per salire sull’Olimpo davanti a Capello e Lippi. Serata magica e da brividi.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano