Zazzaroni: «Scudetto? L’Inter vince per valori. Juventus un miracolo!»

La curiosità di scoprire chi si aggiudicherà il campionato quest’anno è tanta. Ivan Zazzaroni ha il suo pronostico fra Inter e Juventus, che spiega a Pressing.

LA MIGLIORE – Ivan Zazzaroni, oltre a confrontare la rosa dell’Inter nelle ultime due stagioni, dice la sua sulla corsa scudetto con la Juventus: «Io l’ho sempre detto, una è più forte dell’altra e anche decisamente. Anche se oggi la Juventus sta molto meglio rispetto a prima. Non è scritto, perché nel calcio nulla lo è. Però se vogliamo fare un discorso di valori per me vince l’Inter. Se vincesse la Juventus sarebbe una cosa miracolosa, perché la squadra di Inzaghi è più forte. Ha più soluzioni, è più squadra, ha più giocate, più interpretazioni. Di questo ne sono assolutamente convinto. Però, se ci pensi, l’Inter si ritrova a 51 punti in 20 partite e con la Juventus a 2 punti di distanza. Adesso se la ritrovi addirittura davanti. Ti dà anche fastidio, obiettivamente. Dalla finale di Champions League l’Inter ha cambiato due giocatori, il portiere e l’attaccante. Io sono convinto che è più forte Onana di Sommer, ma quest’ultimo si sta dimostrando molto competitivo. Per me Lukaku era meglio di Thuram, ma quest’ultimo sta facendo benissimo. Se mi si chiede se preferisco Calhanoglu-Barella-Mikhitaryan a Locatelli-McKennie-Rabiot. Io ti dico tutta la vita il trio nerazzurro».