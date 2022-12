Il Napoli come l’Inter, successo in amichevole: Raspadori protagonista!

Il Napoli ha vinto in amichevole sul campo dell’Antalyaspor per 2-3. Azzurri bene dunque alla prima uscita nella loro tournée in Turchia. Grande protagonista Giacomo Raspadori con una doppietta. Poco prima l’Inter ha vinto 4-0 contro il Salisburgo a Malta. Il 4 gennaio sarà scontro diretto in campionato

SUCCESSO − Il Napoli si sbarazza, seppur con un po’ di fatica, dei padroni di casa dell’Antalyaspor per 2-3. Azzurri letali nel primo tempo con l’uno-due firmato Raspadori-Politano tra l’ottavo e il quindicesimo minuto del primo tempo. Nella ripresa, complice anche una lunga girandola di cambi, il Napoli subisce il gol del momentaneo 1-2 da Mehmedi al 55′. Ma sei minuti più tardi ci pensa ancora Raspadori a rimettere i suoi sul +2. Nel finale, Ozmert prova a riaprire i giochi all’86’. Buona la prima per il Napoli in amichevole. Un successo proprio come l’Inter a Malta contro il Salisburgo (vedi tabellino).