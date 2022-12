Inter, primo gol tra i ‘grandi’ per Carboni! La linea verde risponde a Inzaghi

L’Inter ha sfidato il Salisburgo a Malta vincendo 4-0 (vedi report). Oltre a Mkhitaryan, ancora in gol (vedi video), brilla anche il giovane Valentin Carboni che mette a segno la prima rete in Prima Squadra (QUI le sue dichiarazioni)

SEGNALI POSITIVI – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver battuto lo Gzira United, alza il livello contro il Salisburgo. I nerazzurri battono gli austriaci 4-0 grazie alle reti di Mkhitaryan, Acerbi e Carboni più un’autorete. Certamente a brillare è l’armeno che non solo gioca in un ruolo inedito (vedi focus) ma risponde con un’ottima prestazione e un altro gol. Una menzione speciale va però dedicata al giovane Valentin Carboni che dopo essere sceso in campo dal 1′ nel precedente test amichevole al fianco di Edin Dzeko, contro gli austriaci segna la prima rete in Prima Squadra. Robin Gosens serve un assist al bacio e Carboni in spaccata insacca il 4-0. Inzaghi in queste amichevoli sta puntando molto sui giovani, sia quelli un pochino più rodati come Raoul Bellanova che i Primavera: le risposte stanno arrivando ed è certamente un buon segnale.