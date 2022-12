VIDEO – Inter, Mkhitaryan in gol anche con il Salisburgo! Inzaghi sorride

RISPOSTE – Henrikh Mkhitaryan è sceso in campo dal 1′ in Inter-Salisburgo agendo alle spalle di Edin Dzeko in un inedito 3-5-1-1. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha dunque deciso di sperimentare una soluzione della quale si è parlato molto anche durante la prima parte di campionato. L’ex Roma risponde decisamente bene mettendo a segno il gol con il quale l’Inter ha sbloccato il risultato. Mkhitaryan era andato a segno anche nel precedente test amichevole con lo Gzira United.

Questo il video pubblicato dall’Inter su Twitter.