Inter-Salisburgo, ‘novità’ Mkhitaryan! Inzaghi prova una nuova arma tattica

Inter-Salisburgo è la seconda amichevole in quel di Malta per la squadra di Inzaghi che dopo lo Gzira United alza certamente il livello (vedi formazioni ufficiali). La novità nell’undici di partenza è Mkhitaryan alle spalle d Dzeko. Il tecnico nerazzurro sperimenta

NOVITÀ – Inter-Salisburgo è la seconda amichevole in quel di Malta per la squadra di Simone Inzaghi che alza l’asticella dopo il test contro lo Gzira United. Il tecnico nerazzurro conferma in blocco la difesa davanti ad Handanovic mentre cambia a centrocampo schierando dal 1′ Barella con Calhanoglu e Gagliardini. Sulle corsie esterne confermato Bellanova a destra mentre a sinistra torna Dimarco. La verà novità è in attacco dove Mkhitaryan agirà alle spalle di Dzeko. Piccolo esperimento per Inzaghi che prova questa ‘nuova’ arma tattica.