Carboni: «Contento per il primo gol, grazie al mister! Imparo ogni giorno»

Carboni è intervenuto al termine di Inter-Salisburgo, seconda amichevole invernale per la squadra di Inzaghi. Di seguito la sua analisi post-partita ai microfoni di Inter TV

PRIMO GOL – Valentin Carboni parla così dopo Inter-Salisburgo: «Sono molto contento per il primo gol e per la vittoria, ringrazio il mister che mi dà l’opportunità di giocare e farmi vedere. Cerco sempre di imparare ogni giorno, di migliorarmi per sfruttare al massimo le mie opportunità. Sicuramente ci stiamo allenando forte per giocare queste partite e continuare a vincere e dare sempre il massimo in ogni partita. Se mi sento pronto per Inter-Napoli? Non so, io quando il mister mi chiama cerco di farmi trovare pronto».