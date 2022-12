Handanovic: «Ritrovato i compagni meglio di prima! Malta buona scelta»

Handanovic ha parlato dopo il fischio finale di Inter-Salisburgo, seconda amichevole in quel di Malta per la squadra di Inzaghi che alza l’asticella dopo il test contro lo Gzira United e batte gli austriaci 4-0 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni a Inter TV

RITROVO – Samir Handanovic parla così al termine di Inter-Salisburgo: «Come ho trovato i miei compagni? Io li ho trovati meglio di come li ho lasciati, ci stiamo preparando fisicamente. Malta è stata una buona scelta sia per il clima che per i campi con due amichevoli giuste per ricominciare. Se pensiamo al Napoli? Dietro il pensiero c’è sempre, ci manca ancora un mese, c’è tempo e devono tornare tutti. Ci penseremo più avanti. Su cosa dobbiamo lavorare? Un po’ su tutto perché è un campionato anomalo per tutti, penso che adesso ricominci quasi un nuovo campionato».