Inter-Salisburgo 4-0, il tabellino della partita amichevole a Malta

Inter-Red Bull Salisburgo è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-0: questo il tabellino della seconda partita amichevole giocata a dicembre nel ritiro invernale a Malta.



BEL TEST – Altri quattro gol per l’Inter a Malta, dopo i sei allo Gzira United (vedi highlights), e stavolta senza subirne. Nella seconda amichevole in quarantotto ore al Tony Bezzina Stadium di Paola travolto il Red Bull Salisburgo con due reti per tempo. Apre Henrikh Mkhitaryan, che ha ripreso benissimo dopo la sosta, poi segna Francesco Acerbi di testa su punizione di Hakan Calhanoglu (in fuorigioco, ma il VAR non c’è). Nella ripresa inevitabili i tanti cambi di Simone Inzaghi, visto l’impegno ravvicinato. Mkhitaryan sfiora la doppietta personale, gliela “nega” Bernardo che infila la sua porta su cross di Raoul Bellanova con sponda di Edin Dzeko. Nel primo dei due minuti di recupero traversone di Robin Gosens (ancora una prova positiva per lui) e in spaccata il giovane Valentin Carboni firma il poker con l’aiuto del palo. Il ritiro a Malta durerà fino a venerdì. Di seguito il tabellino di Inter-Red Bull Salisburgo.

INTER-RED BULL SALISBURGO 4-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-1-1): Handanovic (73′ Cordaz); Skriniar (86′ Di Pentima), Acerbi (86′ Fontanarosa), Bastoni (86′ Pelamatti); Bellanova (80′ Biral), Gagliardini (86′ Guercio), Calhanoglu (46′ Asllani), Barella (73′ Carboni), Dimarco (46′ Gosens); Mkhitaryan (80′ Stankovic); Dzeko (73′ Zuberek).

In panchina: Botis, Brazao, Curatolo, Iliev, Andersen.

Allenatore: Simone Inzaghi

Red Bull Salisburgo (4-3-1-2): Mantl (46′ Stejskal); Dedic (46′ Van der Brempt), Baidoo (74′ Piatkowski), Bernardo, Wober (75′ Wallner); Aguekum (65′ Hofer), Seiwald (65′ Sahin), Kjaergaard; Kameri (65′ Jano); Koita (32′ Simic), Konaté.

In panchina: Walke.

Allenatore: Matthias Jaissle

Arbitro: Trustin Ferrugia Cann della federazione maltese (Portelli – E. Spiteri; M. Spiteri)

Gol: 19′ Mkhitaryan, 42′ Acerbi, 72′ aut. Bernardo, 91′ Carboni

Recupero: 1′ PT, 2′ ST