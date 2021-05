Nainggolan cambia squadra ma non colori: «Coppa Italia? Tifo Atalanta!»

FORZA DEA – Che la Juventus sia “nemica” dichiarata di Radja Nainggolan è noto da tempo ma il centrocampista belga non perde occasione di ricordarlo. Il pre-partita dell’attuale numero 4 del Cagliari in prestito dall’ Inter è emblematico: «Sto facendo aperitivo perché mi guardo la finale di Coppa Italia e quindi ho fatto un bell’aperitivo. Cosa tifo? Atalanta ! (ride, ndr)». Nainggolan cambia squadra ma non colori: contro il bianconero, il tifo resta nerazzurro. Anche se sponda Atalanta, stasera.

