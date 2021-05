Oaktree al momento è una parola che dice poco per il calcio ma a breve potrebbe significare molto per l’Inter. L’annuncio del nuovo partner finanziario di Suning darà il via libera a tutti gli altri impegni nell’agenda nerazzurra, che è sempre più fitta nonostante non ci siano fughe di notizie come da tradizione. La speranza è che vada tutto nel migliore dei modi

AGENDA NERAZZURRA – Domani – giovedì 20 maggio – può essere il giorno dell’annuncio dell’ingresso di Oaktree Capital (vedi dettagli) nel mondo nerazzurro. Sul fondo statunitense, prossimo partner finanziario della proprietà Suning, si è già detto e ipotizzato anche troppo. Aspettando il comunicato ufficiale, l’era Oaktree sarà solo il primo passo del nuovo corso interista. Dall’uscita del socio di minoranza LionRock Capital alla festa Scudetto in programma domenica a San Siro al termine di Inter-Udinese, con la cerimonia di rito, l’agenda dell’Inter è fittissima. E gli appuntamenti in calendario non sono solo quelli principali che hanno dominato la scena mediatica negli ultimi giorni. Certo, giusto dare priorità al lato finanziario con le sue notizie, ma c’è anche altro.

SPONSOR E MAGLIA – Sono giorni importanti per il futuro dell’Inter. In mezzo anche l’incontro tra il Presidente Steven Zhang e l’allenatore Antonio Conte, per decidere se continuare insieme il progetto sportivo di cui l’AD Sport Beppe Marotta è il principale artefice. Con il DS Piero Ausilio impegnato nel nuovo piano di rinnovi, ammortamenti, plusvalenze, abbattimento del monte ingaggi e occasioni a parametro zero. Sì, perché si dovranno far quadrare i conti anche con l’AD Corporate Alessandro Antonello, che a giorni avrà modo di presentare il nuovo main sponsor dell’Inter al posto di Pirelli (in uscita?). E non solo lo sponsor principale. Inoltre, a giorni verrà presentata anche la nuova maglia nerazzurra firmata Nike, la prima con lo scudetto cucito sul petto dopo undici lunghissimi anni. Dimentichiamo qualcosa? Forse, probabilmente. Sicuramente. Ma il countdown in casa Inter lo fa partire Oaktree: si aspetta l’annuncio, poi si penserà a tutto il resto, dopo aver chiuso definitivamente il capitolo “debiti e stipendi arretrati”. La festa nerazzurra può attendere, prima servono tutti gli invitati al proprio posto…