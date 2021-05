Il Campionato Primavera 1 terminerà di gran lunga dopo quello di Serie A e l’Inter Under-19 di Madonna dovrà impegnarsi oltremodo per bissare il successo della Prima Squadra di Conte. Il calendario inizia a complicarsi da questo weekend

OBIETTIVO TRICOLORE – L’Inter Under-19 è chiamata agli straordinari di fine stagione. Da sabato 22 maggio (Roma-Inter) a mercoledì 16 giugno (Atalanta-Inter), la squadra di Armando Madonna scenderà in campo sette volte. In programma anche turni infrasettimanali per finire nei tempi giusti, dopo il lungo stop causato dallo stop per Covid-19. E in palio ci sono altri 21 punti, sebbene gli avversari non siano i più facili da affrontare. Tra Roma e Atalanta ci saranno Milan, Juventus, Empoli, Lazio e Bologna. La situazione del Campionato Primavera 1 (vedi classifica) al momento sorride all’Inter, che deve cercare di consolidare la seconda posizione e magari puntare alla prima per accedere alla fase finale dalla porta principale. Sarà un finale di stagione importante per i ragazzi di Madonna, sperando di ripetere quanto fatto dagli uomini di Antonio Conte in Serie A.