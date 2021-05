Dal Pino: «Inter-Udinese, richiesta per avere spettatori alla festa scudetto!»

FESTA COL PUBBLICO? – Inter-Udinese domenica alle 15 potrebbe non essere a porte chiuse. Lo annuncia Paolo Dal Pino , presidente della Lega Serie A , in occasione della finale di Coppa Italia che vede 4.300 persone al Mapei Stadium di Reggio Emilia: «Questa è una serata di festa, è bellissimo avvicinarsi allo stadio e sentire il rumore dei tifosi. Questo è un primo passo, domenica speriamo di consegnare il trofeo dello scudetto all’Inter anche lì in presenza. Stiamo chiedendo mille spettatori, un minimo, poi inizieranno gli Europei e la prossima stagione. Non c’è motivo per la prossima stagione di restare nella condizione attuale, crediamo che si possa avere il pubblico quasi in situazione di normalità. Siamo al lavoro ogni giorno per fare le cose al meglio».

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: