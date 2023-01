Nainggolan: «-15 alla Juventus? C’era qualcosa che ora è uscito fuori»

Torna a parlare Nainggolan e non si nega qualcosa contro la Juventus. L’ex centrocampista dell’Inter, ora svincolato, intervistato da Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, commenta la penalizzazione data ai bianconeri.

DA EX – Radja Nainggolan ha buone parole per il suo ex allenatore Luciano Spalletti: «Gli auguro di vincere lo scudetto che non ha vinto in passato. Io con lui mi son sempre trovato bene, lo sento ancora oggi, è un uomo che mi ha dato tanto. A Napoli sta sfruttando i giocatori nel modo migliore, si vede che gli azzurri sono molto uniti e di conseguenza molto forti. Il -15 alla Juventus? Alla fine ho sempre provato a vincere contro i più forti, ma come vedi c’era qualcosa che è uscito fuori in un momento inaspettato».

Fonte: kisskissnapoli.it