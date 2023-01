Skriniar, difficile la partenza a gennaio. Altre priorità per il PSG

Secondo il quotidiano francese vicino al PSG Le Parisien è difficile che Milan Skriniar parta verso Parigi a gennaio. Il motivo non dipende dall’Inter, ma dalle priorità segnalate da Christophe Galtier.

NEGATIVO – Diminuiscono le possibilità di vedere Milan Skriniar via dall’Inter a gennaio. Il PSG ha alcune priorità da seguire e paletti economici da rispettare. Secondo il quotidiano francese vicino alla società Le Parisien Christophe Galtier e Luis Campos vorrebbero prima trovare il sostituto di Pablo Sarabia, partito qualche giorno fa verso l’Inghilterra, precisamente al Wolverhampton. Il PSG potrebbe spendere solamente 10-15 milioni di euro in questa sessione di mercato e i soldi non verranno investiti per il difensore. La possibilità di prenderlo a zero in estate è influente.