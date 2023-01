Moratti: «L’Inter adesso ha un dovere. Ne comprerei uno dal Napoli!»

Moratti non è contento, da tifoso, per la sconfitta di ieri dell’Inter contro l’Empoli. L’ex presidente, intervenuto in collegamento durante Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ammette anche la sua preferenza per un big degli azzurri.

TROPPA DISTANZA – Alla delusione nel day after del KO del Meazza partecipa anche Massimo Moratti. L’ex presidente non ha gradito quanto visto ieri: «La sconfitta dell’Inter con l’Empoli è assolutamente inaspettata, dopo la vittoria in Supercoppa Italiana con il Milan. I nerazzurri al momento sono fuori dalla lotta scudetto ma hanno il dovere di far bene fino alla fine, anche se il Napoli sta facendo completamente un altro campionato. La Champions League? Se hai successo in Italia, sei forte anche in ambito europeo. Dal Napoli comprerei Victor Osimhen, è eccezionale. La penalizzazione della Juventus? Non mi piace commentare la cosa, la trovo abbastanza pericolosa».

Fonte: kisskissnapoli.it