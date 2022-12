Mutti: «Radu sfortunato, ha grandi doti. Deve trovare giusta dimensione»

Mutti ha parlato di Radu e della sua esperienza finora non eccellente alla Cremonese. Così l’ex tecnico sul giocatore in prestito dall’Inter

SFORTUNATO − Andrei Ionut Radu è in prestito dall’Inter alla Cremonese. Dopo un inizio da titolare, ha perso progressivamente il posto per Carnesecchi, complice anche un infortunio. Oggi ha parlato su Inter-News il suo agente Oscar Damiani (vedi intervista). Sul portiere si è concentrato anche a Firenze Viola Bortolo Mutti: «Radu? L’ho visto crescere e ha grandi doti. Diciamo che è stato sfortunato in alcuni episodi, ma deve giocare e deve trovare la giusta dimensione. Dopo sosta? Sarà un campionato strano, ci possiamo veramente aspettare di tutto».