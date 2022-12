Inter, si torna gradualmente a fare sul serio: verso la normalità

Dopo il ritiro a Malta, l’Inter è rientrata ad Appiano Gentile. Piano piano si torna verso la normalità, in vista della gara in programma il 4 gennaio contro il Napoli. Nel mentre rientrano anche i primi giocatori impegnati ai Mondali, pronti a proseguire con la preparazione.

VERSO LA NORMALITÀ – Torna a lavorare ad Appiano Gentile l’Inter, dopo il soddisfacente ritiro a Malta. La squadra è di ritorno dopo due vittorie con dieci gol fatti e uno subito e si inizia a respirare aria di normalità dopo lo stop per i Mondiali ancora in corso. Si sta tornando gradualmente in ottica campionato, con il rientro di André Onana e Joaquin Correa e l’imminente arrivo di Romelu Lukaku (vedi articolo) dopo un’esperienza da dimenticare in Qatar con il Belgio. Nel mirino dell’Inter c’è naturalmente il Napoli, una partita da cui passerà molto del prosieguo stagionale dei nerazzurri. Per questo da preparare senza tralasciare alcun minimo dettaglio. In attesa che Simone Inzaghi abbia di nuovo tutti a disposizione.