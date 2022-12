Mario Rui con l’Inter sullo sfondo: «Prepararci bene per ritornare al top»

Mario Rui, difensore del Napoli, sarà avversario dell’Inter il prossimo 4 gennaio. Il laterale mancino di Spalletti ha parlato della preparazione in vista del primo impegno ufficiale

AL MEGLIO − Direttamente su Sky Sport, Mario Rui ha parlato dell’attuale tournée del Napoli in Turchia. Azzurri a gennaio primi avversari dell’Inter, le sue parole: «Fortunati per le strutture che abbiamo a disposizione, ci permettono di lavorare al meglio. Dobbiamo prepararci bene per ricominciare ottimamente la stagione, stiamo facendo giuste partite che ci daranno un segnale importante per il futuro. Crystal Palace? Squadra forte che gioca in uno dei campionati più belli».