Lukaku di rientro, sotto con la preparazione: lui il grande atteso

Dopo un breve stacco per recuperare dall’esperienza ai Mondiali con il Belgio, Romelu Lukaku è di rientro ad Appiano Gentile (vedi articolo). È lui il grande atteso della seconda parte di stagione dell’Inter e sicuramente Simone Inzaghi è contento di poter tornare a lavorare sul suo totale recupero.

PREPARAZIONE – Riprende la preparazione di Romelu Lukaku ad Appiano Gentile. Dopo la poco indimenticabile esperienza ai Mondiali con il Belgio, il numero 90 dell’Inter è pronto a rimettersi in gioco per tornare in forma al 100%. La prima parte di stagione dell’attaccante è stata costellata da problemi fisici, che sembrano però in parte superati. Certo, la condizione di Lukaku è ancora lontana dall’essere quella vista nella sua precedente esperienza in nerazzurro. Proprio per questo ora Simone Inzaghi può essere felice di riaverlo a disposizione, per poterci lavorare e ritrovarlo pronto in vista del 4 gennaio per la sfida contro il Napoli.

UOMO IN PIÙ – Romelu Lukaku è di fatto un nuovo acquisto per l’Inter che, come detto, fin qui lo ha avuto ben poco a disposizione in stagione. Ora che il gioco inizia a farsi duro con la rimonta scudetto, la Supercoppa Italiana e la Champions League, il belga è l’uomo in più che serve a Inzaghi per giocarsi tutte le sue carte in tutte le competizioni nelle quali i nerazzurri saranno impegnati. Questo mese sarà utile a Romelu Lukaku non solo sul piano fisico, ma anche su quello mentale. Con la possibilità di riprendersi al meglio dopo quanto accaduto nella gara contro la Croazia e rientrare totalmente in ottica Inter. Per tornare a far sognare i tifosi.