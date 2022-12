Lukaku arrivato a Milano: pronto per tornare da Inzaghi e dall’Inter – Sky

RIENTRATO – Romelu Lukaku è ufficialmente tornato a Milano dopo l’esperienza ai Mondiali. Il belga è pronto a tornare ad Appiano Gentile a lavorare agli ordini di Simone Inzaghi. Già da domani. A confermarlo Matteo Barzaghi di Sky Sport, che sottolinea come il giocatore da domani sarà regolarmente alla Pinetina. Per recuperare la condizione fisica ottimale in vista della seconda parte di stagione.