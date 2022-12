Bellanova, ora o mai più: la situazione Dumfries spalanca le porte dell’Inter

La situazione legata a Denzel Dumfries (vedi focus) una grossa opportunità per Raoul Bellanova. Non solo inteso come l’assenza dell’olandese a causa dei Mondiali, che permette quindi al terzino di proprietà del Cagliari di essere in campo in queste amichevoli. Ma anche la possibile partenza già nel mercato di gennaio.

RISCATTO DA CONQUISTARE – Per Raoul Bellanova le prossime settimane saranno decisive per il futuro. L’esterno di proprietà del Cagliari, infatti, ha la possibilità di scendere in campo nelle amichevoli in programma per l’Inter, complice l’assenza di Denzel Dumfries a causa dell’impegno ai Mondiali. Proprio in queste gare Bellanova deve fare il possibile per convincere Simone Inzaghi e la società a puntare su di lui per la fascia destra. Già, perché il futuro è ancora tutto da scrivere. A partire dalla decisione sul riscatto dal Cagliari e dalla partenza di Denzel Dumfries a giugno o addirittura già a gennaio.

Bellanova e un treno che passa una volta sola: presente e futuro all’Inter

NUOVO TITOLARE – Raoul Bellanova potrebbe diventare quindi il nuovo titolare della fascia dell’Inter, a patto che il livello delle sue prestazioni inizi ad aumentare. Per ora la possibile partenza di Dumfries non ha aperto alla ricerca di un sostituto. In casa nerazzurra – complici anche i noti problemi di natura economica – c’è la consapevolezza di avere già in casa il possibile futuro titolare. Ecco perché Bellanova ora ha la possibilità di salire su un treno che passa una volta sola nella vita. E diventare non solo il presente, ma anche il futuro dell’Inter.