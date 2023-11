Mussa: «Inter, servirà il 100% per vincere contro l’Atalanta! Gasperini…»

Mussa, allenatore della Pergolettese, ha parlato della lotta Scudetto soffermandosi, in particolare, sugli impegni di Inter e Juventus nel weekend di Serie A

INSIDIE − Giovanni Mussa, a TMW Radio, ha parlato delle insidie rappresentate da Atalanta e Fiorentina, avversarie rispettivamente di Inter e Juventus nell’undicesima giornata di Serie A: «Sono due gare ad altissimo coefficiente di difficoltà. L’Atalanta è già più squadra e credo sia più difficile per l’Inter vincere a Bergamo. Ma in entrambe non vedo una favorita netta. L’Atalanta viene da un periodo importante, ma se giocano come sanno rischia le imbucate con l’Inter. Gasperini di sicuro sapendo questo apporterà delle migliorie. Deve esserci un’Inter al 100% per vincere. Dall’altra parte la Fiorentina domina ma lascia sempre una porta aperta alle avversarie, così rischi di non fare risultato pieno. Invece la Juve è maestra nel portare a casa i risultati anche non meritando o di corto muso. La Fiorentina farà sicuramente più volume di gioco e dovrà capitalizzare al massimo».