Atalanta-Inter, certezza Scamacca! Le possibili scelte di Gasperini – SM

Atalanta-Inter è in programma sabato alle 18. Per la sfida del Gewiss Stadium pochi dubbi di formazione per Gasperini: la probabile secondo SportMediaset

SFIDA – L’Atalanta di Gasperini, sabato alle 18, ospiterà l’Inter di Inzaghi per il match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Secondo SportMediaset il tecnico dell’Atalanta dovrebbe optare per il 3-4-2-1 con Musso tra i pali, in difesa Toloi, Scalvini e Kolasinac. A destra unico dubbio di formazione con il ballottaggio fra Zappacosta e Hateboer per una maglia da titolare. A sinistra ci sarà Ruggieri. In mezzo Ederson e De Roon con Koopmeiners e Lookman sulla trequarti. Attacco affidato a Scamacca con De Ketelaere e Muriel pronti a subentrare. Di seguito la probabile formazione.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggieri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.