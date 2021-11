Mulattieri: «Gol in Under-21, spero di essermi sbloccato! Testa al Crotone»

Mulattieri è soddisfatto dopo essere tornato al gol con la maglia dell’Under-21 (vedi articolo). Il giovane attaccante in prestito dall’Inter ha parlato ai canali officiali del Crotone.

OBIETTIVO – Samuele Mulattieri è finalmente tornato al gol e lo ha fatto con la maglia dell’Italia Under-21. Ora il giovane bomber in prestito dall’Inter vuole tornare a segnare anche con la maglia del Crotone in Serie B: «È stata una bella giornata, sono contento per il gol. Abbiamo vinto, abbiamo giocato con dieci giocatori diversi rispetto all’ultima partita, perciò non ci conoscevamo bene l’uno con l’altro. Però siamo contenti di averla portata a casa. Spero che adesso con questo gol in Nazionale mi sia sbloccato, bisogna continuare a segnare col Crotone. È stata una bella esperienza in Nazionale, però adesso bisogna essere concentrati per la trasferta di Perugia e le altre partite del Crotone. Dobbiamo lavorare come una squadra, cercando di portare in campo tutte le idee del mister».

Fonte: fccrotone.it