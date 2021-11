Ranocchia si candida per un posto da titolare: «Verso Inter-Napoli!»

Ranocchia potrebbe partire titolare in Inter-Napoli vista l’indisponibilità di de Vrij. Attraverso i propri social, il difensore italiano ha postato alcune foto dell’allenamento odierno.

AL LAVORO – Andrea Ranocchia si prepara a scendere in campo contro il Napoli. Il difensore dell’Inter potrebbe infatti essere scelto da Simone Inzaghi per sostituire Stefan de Vrij, infortunatosi con la propria nazionale (vedi articolo). Il classe ’88 si prepara ad Appiano Gentile in vista del match contro la squadra di Luciano Spalletti e sui propri social scrive: “Verso Inter-Napoli!”. Gli avversari da affrontare sono di tutto rispetto, a partire dal temibile Victor Osimhen, e il numero 13 nerazzurro vuole farsi trovare pronto per questo delicato match di Serie A. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Andrea Ranocchia