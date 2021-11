Mertens: «Napoli, dobbiamo sognare lo scudetto! Abbiamo alzato il livello»

Mertens ha parlato delle ambizioni del Napoli di Spalletti in questa stagione. L’attaccante belga, tornato a disposizione dopo l’infortunio alla spalla, ha rilasciato queste dichiarazioni durante la presentazione del libro “Napoli, i grandi calciatori raccontati da Valter De Maggio”.

LIVELLO – Dries Mertens ha elogiato il lavoro di Luciano Spalletti e ha indicato gli obiettivi del Napoli, prossimo avversario dell’Inter in Serie A (vedi articolo): «Dobbiamo sognare lo scudetto. Stiamo facendo bene e abbiamo un allenatore che sta facendo un grandissimo lavoro. I nuovi giocatori hanno alzato il nostro livello. Per vincere a fine stagione serve certamente un po’ di fortuna, ma stiamo andando bene. A me piace giocare nel Napoli e soprattutto per questi tifosi».

Fonte: gianlucadimarzio.com