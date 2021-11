Inter al completo (quasi) in vista del Napoli: il report

Allenamento pomeridiano per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri – al completo escluso Sanchez (il report sulle sue condizioni) – continuano quindi a preparare la delicata sfida in programma domenica pomeriggio contro il Napoli

REPORT – “Squadra in campo in vista del ritorno in Campionato dopo la sosta delle Nazionali, che vedrà i nerazzurri impegnati al Meazza domenica 21 novembre alle 18:00. In vista del match contro il Napoli, oggi Mister Inzaghi e i giocatori si sono ritrovati al Centro Sportivo Suning per proseguire la preparazione”.

