Mulattieri segna anche in nazionale! Suo il via alla rimonta dell’Italia U21

Samuele Mulattieri si conferma un attaccante davvero promettente. L’attaccante in prestito al Crotone e di proprietà Inter, ha trovato la rete anche oggi nella sfida amichevole tra Italia Under 21 e i pari età della Romania. Il primo dei gol che hanno permesso agli azzurri di rimontare da uno svantaggio di 0-2.

VIA ALLA RIMONTA – Samuele Mulattieri guida la rimonta dell’Italia Under 21 sulla Romania. Dopo essere andati in svantaggio per 0-2, infatti, è stato proprio l’attaccante di proprietà Inter (e in prestito al Crotone) a trovare il gol del momentaneo 1-2. Da lì, poi, tutto in discesa per gli azzurri, che hanno chiuso il match vincendo 4-2 grazie a una tripletta di Canestrelli. Per Mulattieri sono stati 62 i minuti in campo, prima di essere sostituito da Pietro Pellegri.