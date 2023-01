Mulattieri, 82 minuti in Frosinone-Modena e zampino sulla vittoria per 2-1!

Mulattieri è sceso in campo con il Frosinone nel match contro il Modena valevole per la ventesima giornata di Serie B. L’attaccante di proprietà dell’Inter anche oggi ha messo lo zampino sulla vittoria della squadra di Grosso, che si impone per 2-1

ZAMPINO – Samuele Mulattieri anche oggi è sceso in campo dal 1′ con il Frosinone, impegnato contro il Modena nel ventesimo turno di Serie B. La squadra di Fabio Grosso, prima in classifica, non delude e si impone per 2-1 al “Benito Stirpe” grazie alle reti di Insigne al 64′ e Caso al 68′. Proprio sulla seconda rete dei ciociari c’è lo zampino di Mulattieri che ha sfornato l’assist. All’82’ viene sostituito. Prosegue dunque alla grande la sua esperienza al Frosinone e anche l’Inter sorride.