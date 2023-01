Lukaku e Brozovic assenti per Inter-Verona: le condizioni in vista del Milan

Lukaku e Brozovic saltano anche Inter-Verona mentre Inzaghi ritrova Barella e Calhanoglu, con il turco che potrebbe anche scendere in campo dal 1′ (vedi articolo). Il belga e il croato stanno ancora lavorando a parte a quattro giorno dalla finale di Supercoppa con il Milan

ASSENTI – Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic saltano Inter-Verona, sfida in programma alle 20.45 a San Siro e valevole per la diciottesima giornata di Serie A mentre Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono già a disposizione di Simone Inzaghi. Per quanto riguarda le condizioni dell’attaccante belga, si registra un miglioramento dopo l’infiammazione che lo ha tenuto fuori dalla sfida con il Parma di Coppa Italia.

Lukaku e Brozovic, le condizioni dei due nerazzurri in vista di Milan-Inter di Supercoppa

Lukaku non è ancora rientrato completamente in gruppo, svolgendo solo una parte di lavoro con la squadra, ma le sensazioni in vista della Supercoppa italiana con il Milan sono positive. Brozovic sta svolgendo ancora lavoro personalizzato sul campo: il croato non si è mai visto dopo il ritorno dai Mondiali, dunque anche se dovesse recuperare per la Supercoppa certamente non scenderebbe in campo dal 1′. Da domenica ne sapremo di più, ma c’è speranza quantomeno di rivederlo a Riad.