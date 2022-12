Mpasinkatu: «Belgio, generazione finita. Lukaku però ancora può dare!»

Mpasinkatu parla del Mondiale del Belgio e, in particolare, del futuro in Nazionale di Lukaku. Di seguito le dichiarazioni del dirigente ed esperto di calcio africano, ospite della programmazione di TMW Radio.

FINE CICLO – Malu Mpasinkatu valuta il percorso al Mondiale del Belgio. L’esperto di calcio africano, intervenuto a TMW Radio, afferma: «Secondo me la nazionale belga e quella tedesca sono tra i flop del Mondiale. Il ciclo del Belgio è finito. Anche se non posso pensare che Romelu Lukaku (vedi articolo), a soli 29 anni, lasci la sua nazionale. È un giocatore che ancora può dare, insieme ad altri. Però, fondamentalmente, la generazione è finita». Questo il pensiero di Mpasinkatu sul futuro in nazionale dell’attaccante dell’Inter, Lukaku.