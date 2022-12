Inter, la linea verde su cui puntare già dal 2023: due nomi su tutti

Si avvicina il 2023 e con lui anche la seconda parte di stagione per l’Inter, con diversi obiettivi da raggiungere. Parlando di futuro, i nerazzurri guardano anche alla propria linea verde. Con due giocatori su tutti su cui puntare già a partire da gennaio.

LINEA VERDE – La rosa dell’Inter è un mix di esperienza e gioventù. Anche sul mercato si guarda già avanti, puntando nomi futuribili e nell’ottica – per usare una parola ‘Marottiana’ – della sostenibilità. In questo senso sono da considerare, per esempio, i nomi di Giorgio Scalvini, Tajon Buchanan ma anche l’argentino Carlos Alcaraz. Non solo mercato, però. Perché l’Inter ha anche giocatori già in squadra su cui poter puntare sia in vista del futuro, ma anche del presente.

ALTERNATIVE – I due nomi su cui l’Inter può già fare affidamento sono soprattutto quelli di Raoul Bellanova a destra e Kristjan Asllani a centrocampo. I due stanno seguendo un percorso di crescita che li sta vedendo anche guadagnare minutaggio in gare importanti, come per esempio quella in trasferta al Camp Noucontro il Barcellona. Oltre a questi due nomi principali, l’Inter osserva anche i giocatori in prestito per l’Italia, come Giovanni Fabbian e Martin Satriano, che nell’amichevole tra Empoli e Sassuolo è anche andato in gol. Per il 2023, spazio alla linea verde.