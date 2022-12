Plastino: «Plusvalenze Juventus? Non penso ci siano verginelle in Serie A»

La Juventus è al centro di un’inchiesta su presunte plusvalenze false che presto potrebbe vedere una svolta (vedi articolo). Plastino, intervenuto a Radio Sportiva, cerca di gettare acqua sul fuoco coinvolgendo anche le altre società di Serie A.

NO VERGINELLE – La Juventus è al centro dell’inchiesta Prisma su presunte plusvalenze false. Secondo Michele Plastino, indipendentemente dai fatti che dovranno essere accertati dagli inquirenti, in Serie A non esistono società vergini da quel punto di vista. Così il giornalista: «Se aprono l’inchiesta a tutti, io non credo siano state delle verginelle le società italiane perché abbiamo intuito che qualcosa è accaduto e non solo alla Juventus e al Napoli. Gli inquirenti faranno il loro lavoro».