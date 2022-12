Inter, può arrivare lo scudetto nonostante le tante sconfitte? Il precedente

L’Inter non ha di certo fatto registrare uno dei suoi migliori momenti nella prima parte di stagione. La squadra nerazzurra ha avuto diverse difficoltà e la classifica è la testimonianza del periodo vissuto da Inzaghi e i suoi calciatori.

PROBLEMI – L’Inter ha ottenuto 30 punti in questa prima parte di stagione. Quinto posto in classifica a -11 dalla vetta occupata dal Napoli, 34 gol fatti e addirittura 22 subiti. La squadra nerazzurra ha fatto registrare ben 5 sconfitte in campionato: un dato preoccupante pensando ai precedenti. Nessuno ha mai vinto uno scudetto con questo numero di sconfitte a fine anno, l’Inter si trova già a questo punto a gennaio dopo lo stop per i Mondiali. I problemi dati dagli infortuni (vedi articolo), l’equilibrio del 3-5-2 perso e tanto altro hanno causato questo andamento e ora la situazione è preoccupante per il futuro della stagione.

Inter, brutti ricordi

PRECEDENTE – I precedenti non sorridono a Simone Inzaghi, che ancora crede nel primato. L’obiettivo dovrebbe essere quello, ma la realtà è ben differente. Lo scorso anno, che ha visto il Milan vincere lo scudetto ai danni dell’Inter, la squadra nerazzurra ha totalizzato 4 sconfitte. In questa stagione invece la compagine del tecnico piacentino ha già perso 5 volte: Lazio, proprio Milan, Udinese, Roma e Juventus hanno vinto con l’Inter. Inzaghi si trova a un bivio, da gennaio il momento sarà decisivo. Bisogna vincere fin da subito, non sono ammessi passi falsi che possano compromettere il futuro. Se si vuole lottare per la vetta, considerando anche il ritmo del Napoli, l’Inter non può più sbagliare.